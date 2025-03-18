Arnavutköy'de hareketli saatler: İnsana ait kafatası bulundu

İstanbul Arnavutköy'de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kafatasının kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağaçlık alanda gezenler insana ait kafatası buldu.
Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kafatası ekiplerin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.