Arnavutköy'de hareketli saatler: İnsana ait kafatası bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Arnavutköy'de hareketli saatler: İnsana ait kafatası bulundu

Arnavutköy'de insan kafatası bulunmasıyla beraber hareketli saatler yaşandı. Ekipler, ihbar üzerine harekete geçti.

İstanbul Arnavutköy'de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kafatasının kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağaçlık alanda gezenler insana ait kafatası buldu.

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Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Kafatası ekiplerin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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