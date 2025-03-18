Arnavutköy'de hareketli saatler: İnsana ait kafatası bulundu

İstanbul Arnavutköy'de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kafatasının kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağaçlık alanda gezenler insana ait kafatası buldu.

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Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Kafatası ekiplerin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.