Arnavutköy'de iş adamı ölü bulundu, katili en yakını çıktı

Arnavutköy'de aniden ortadan kaybolan iş adamı için aramalar başlatıldı. 44 yaşındaki Recep Ataş'ın cinayete kurban gittiği öğrenildi. İş adamını öldürdüğünü itiraf eden Sedat T. gözaltına alındı. Sedat T.: "Ona borcum vardı. Ödemem için ısrar edip beni bunaltıyordu. Olayı bu nedenle yaptım. Cesedi ve silahı ormanlık alana attım" dedi. Polis kadavra köpekleriyle yaptığı geniş çaplı arama sonucunda önce cesedi, sonra kullanılan tabancayı buldu.

AĞABEYİSİ YARDIM İSTEDİ

Ağabeyi, 20 Ekim 2024 tarihinde Sultangazi polis merkezine kardeşinin kayıp olduğu ve ulaşamadıkları bilgisini verdi. Polis bilgiler üzerine çalışmaları başlattı. İş adamının peşine düştüler.

"BEN DE ONU ARIYORUM"

Polis çalışmalar sonucunda Recep Ataş'ın iş yeri ortağı olduğunu öğrendi. Sedat T'yi bulan polis ekipleri, öğle saatlerine kadar iş yerinde birlikte olduklarını, daha sonra birlikte dışarı çıktıklarını öğrendiler. Yolda Recep Ataş'ın bir işi olduğunu söyleyerek araçtan indiğini söyleyen Sedat T., kendisinin de ondan bir daha haber almadığını ve sürekli onu aradığını söyledi.

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YALANI ORTAYA ÇIKTI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ifadeyi detaylıca inceledikten sonra çelişkiler üzerine ortağın peşine düştüler. Güvenlik kameraları detaylıca incelendi. Sedat T. ve Recep Ataş'ın 19 Ekim 2024 tarihinde Sedat T.'nin otomobilinin içinde saat 14.30 sıralarında Balaban köyüne gittikleri belirlendi. Bir süre sonra Sedat T.'nin aynı otomobille tek başına Arnavutköy merkeze döndüğü tespit edildi.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri dikkatleri çeken ortak Sedat T.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli önce suçlamaları kabul etmedi fakat polisin ısrarları devam edince suçu itiraf etmek durumunda kaldı ve cinayeti tüm detaylarıyla anlattı.

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İddiaya göre, Sedat T. öldürdüğü ortağı Recep Ataş'ın bir süre önce kendisine borç para verdiğini söyledi. Borcunu bir türlü vermediği içi araları açılmış. Sedat T.: "Bu borç yüzünden beni çok sıkıştırıyordu. Beni bunaltmıştı. Sonunda onu öldürüp borçtan da kurtulmayı düşündüm" dediği öğrenildi.

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'TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜM"

Recep Ataş, her şeyden habersiz meğer ölümüne gitmiş. Sedat T. tüm planı yapmış ve yanına birlikte dolaşalım diye çağırmış. Sedat T'nin planı işe yaradı ortağı geldi ve araçta aynı konu yüzünden tartışmaya başlayınca onu tabancayla vurarak öldürdüğünü ardından cesedi Balaman köyü yakınlarında ormanlık alana attığını söyledi.

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CESEDİ KADAVRA KÖPEKLERİ BULDU

Sedat T. olay yerine götürüldü. Cesedi ve olayda kullandığı silahı attığı yeri polislere gösterdi. Ancak şüpheli yeri hatırlamadı ve devreye kadavra köpekleri girdi. Geniş çaplı aramanın ardından önce Recep Ataş'ın cesedi, ardından da olayda kullanılan tabanca polis ekipleri tarafından bulundu.

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Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.