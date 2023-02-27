﻿Arnavutköy'de sokak köpekleri çocuklara saldırdı

DHA'nın haberine göre, Arnavutköy'de 25 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde, sokakta ailesi ile birlikte yürüyen çocuklara, köpekler saldırdı. Sokakta ailesi ile birlikte yürüyen 3 çocuk, bir süre sonra aileden ayrılarak önden koşmaya başladı.

Aileden uzaklaşan çocukları gören sokak köpekleri ise onların peşine takıldı. Çocuklardan ikisi hızla kaçarken, köpeklerden biri kaçamayan çocuğu ısırarak yere düşürdü. Çocukların çığlıklarını duyan parktaki vatandaşlar, yardıma koştu.

Parkın çitlerinden atlayarak yardıma gelenler, köpekleri kovalayarak çocuğu kurtardı. O anlar ise parktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk, kolundan ve sırtından yaralandı. Ailesinin hastaneye götürdüğü çocuk tedavi altına alınırken, çocuğa yardım etmek için bulundukları parktan koşan Metin Değirmenci, çitlerden atladığı sırada elinden ve bacağından yaralandı.

Metin Değirmenci, "O an elim ve bacağımdaki derin kesikleri hissetmedim bile. Son dönemlerde burada çok sık köpek saldırıları oluyor maalesef. Çocukların çığlığını duyunca hiç düşünmeden koştuk ve çocuğu kurtardık" dedi.

BAŞKA ÇOCUĞA DA SALDIRDILAR

Parkta otururken köpeklerin saldırısına uğrayan çocukların yardımına koşan Özcan Öztürk ise İstanbul'daki farklı ilçelerden toplanan köpeklerin Arnavutköy sınırlarına bırakıldığını ve bu nedenle de köpeklerin sayısının arttığını söyledi.

Hayvan düşmanı olmadığını da vurgulayan Özcan Öztürk, "Bazı hayvanseverler buradaki çöplerin yanına çiğ et ve kemik bırakıyor. Köpekleri beslemelerini olumlu buluyoruz ancak bir süre sonra beslenemeyen köpekler çok saldırgan bir hale dönüşüyor. Geçtiğimiz günlerde de burada bir komşumuzun çocuğu köpek saldırısı sonucu maalesef yaralandı" şeklinde konuştu.