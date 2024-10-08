Arnavutluk alev alev yanıyor. On binler sokağa indi

Düzenleme: Kaynak: AA
Arnavutluk alev alev yanıyor. On binler sokağa indi

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da sokraklar birbirine girdi. Onbinler sokağa indi. Başbakanlık binası önündeki gösteri olaylı bitti. Molotof kokteyler atıldı, polis göstericilere müdahale etti.

Arnavutluk'ta gerginlik, hükümeti protesto edenler sokaklara indi. Başbakanlık binası önündeki gösteri olaylı bitti.Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen göstericiler, Başbakanlık binası önünde toplandı.
Başbakanlığın önünden başlayarak başkentin sokaklarında yürüyüş gerçekleştiren protestocular, Meclis, İçişleri Bakanlığı, Tiran Belediyesi ve iktidardaki Sosyalist Partinin (PS) binasının önünden geçerek protestolarını sürdürdü.

arnavutkuk1.jpg

Başta Başbakanlık olmak üzere çeşitli kurumlara molotofkokteyli ve sis bombası atan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.
Birkaç saat süren protestoda polis, göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.
Göstericiler, kurumların önündeki korkuluklar, otobüs durakları, çöp kutuları ve binalara zarar verdi.

arnavmeemam5.jpg

10 POLİS YARALANDI
Protesto esnasında atılan molotofkokteyli ve yabancı cisimlerden bazı polisler yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Gösteride vatandaşların molotofkokteyli, piroteknik maddeler ve sert cisimlerle saldırması sonucu 10 polis yaralandı." ifadesine yer verildi.
Yüzlerce polisin görev aldığı gösteri esnasında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

arnavutluk2.jpg

MUHALEFET, GEÇİCİ HÜKÜMET TALEP EDİYOR
Protesto, PD Milletvekili Ervin Salianji'ye bir yıl hapis cezası verilmesine tepki amaçlı düzenlendi.
PD, ayrıca gelecek yıl düzenlenmesi planlanan genel seçimi denetleyecek teknik (geçici) hükümetin kurulmasını talep ediyor.
Ülkedeki gerginlik, Salianji'nin mahkumiyetinin ardından milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle yaşanmıştı. Geçen hafta muhalefet milletvekilleri, Mecliste de protesto düzenlemişti.

arnann5.jpg

PD MİLLETVEKİLİ SALİANJİ, BİR YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI
Salianji, birkaç yıl önce dönemin İçişleri Bakanı Fatmir Xhafaj'ın akrabalarının uyuşturucu kaçakçılığına karıştıklarını iddia eden sahte ses kaydı yayımlamakla suçlanmıştı.
Başkent Tiran'daki Temyiz Mahkemesi, 26 Eylül 2024'te Salianji'nin "sahte ihbar" suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onamıştı.
PD, Temyiz Mahkemesinin kararının adaletsiz ve siyasi olduğunu savunmuş, milletvekilleri eylemlerini ve protestolarını sürdüreceklerini duyurmuştu.

Son Haberler
Küresel piyasalarda kafalara karıştı
Küresel piyasalarda kafalara karıştı
Medina transferindeki son durum ortaya çıktı. Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi
Medina transferindeki son durum ortaya çıktı. Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
Jandarmayı karıştıran astsubay imam skandalında flaş gelişme! İddianame tamamlandı
Jandarmayı karıştıran astsubay imam skandalında flaş gelişme! İddianame tamamlandı
Semih Kılıçsoy neden oynamıyor? İşte perde arkasında yaşananlar
Semih Kılıçsoy neden oynamıyor? İşte perde arkasında yaşananlar