Arnavutluk Anayasa Mahkemesi İtalya ile göçmen anlaşmasını onayladı

Anlaşma kapsamında İtalyan hükümeti, Arnavutluk’un kuzeyinde iki göçmen merkezi inşa edecek. Anlaşma doğrultusunda Akdeniz’de İtalyan gemileri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenlerin Arnavutluk’a götürülerek bu merkezlerde tutulmaları ve iltica başvurularının buralarda işleme konulması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında iki ülke liderleri tarafından imzalanan anlaşma, Arnavutluk’ta muhalefet tarafından sert bir şekilde eleştirilerek anlaşmanın anayasa ve uluslararası hukuka aykırı olduğu savunuldu. Muhalefetteki Demokrat Parti’den bir grup milletvekili, anlaşma henüz meclise gelmeden kabul prosedürünü durdurmak niyetiyle anlaşmayı anayasa mahkemesine taşıdı.

Göçmen anlaşması hakkındaki kararını Pazartesi günü açıklayan Anayasa Mahkemesi, anlaşmanın “Arnavutluk Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü ihlal etmediğine” ve “Göçmen Anlaşmasının uygulanacağı iki merkezde Arnavutluk yasalarına ilave olarak İtalyan yasalarının uygulanacağına” karar verdi.

Anlaşmanın önümüzdeki günlerde Arnavutluk Parlamentosunda da onaylanması gerekiyor. Diğer yandan Başbakan Edi Rama liderliğindeki Sosyalist Parti’nin 140 sandalyeden 75’ine sahip olduğu parlamentonda anlaşmanın kabulünde sorun yaşanması beklenmiyor.

Anlaşma İtalya’da ise geçtiğimiz hafta parlamentonun alt kanadı tarafından onaylanarak Senatoya gönderildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, anlaşmayı düzensiz göç yönetimi konusunda AB ve AB üyesi olmayan ülkeler arasında bir işbirliği modeli olarak değerlendirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de anlaşmaya destek vererek bunun önemli bir inisiyatif olduğunu ve göçmen sorununa çözüm yolunda tamamen orijinal bir fikrin sonucu olduğunu söyledi.

Anlaşma kapsamında ülkenin kuzeyindeki Leş vilayetinde inşa edilecek iki kabul merkezinin ayda en fazla üç bin, yıl boyunca ise toplamda en fazla 36 bin göçmeni geçici olarak barındırması öngörülüyor.