Arnavutluk Başbakanı Rama açıkladı: Ülkesinde yeni bir devlet kuruluyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, The New York Times gazetesine konuştu. NYT'nin haberinde, "Başbakan Edi Rama, dini hoşgörüyü teşvik etmek için Bektaşilere, 'Vatikan tarzı' bir anklav vermek istiyor" denildi.

Habere göre, yeni devletin amacının Arnavutluk'un gurur duyduğu hoşgörülü bir İslam anlayışını teşvik etmek olduğunu ifade eden Rama, "Bu hazineye, yani dini hoşgörüye sahip çıkmalıyız ve bunu asla hafife almamalıyız" açıklamasında bulundu.

YAKIN ZAMANDA KURULACAK

Planı sadece en yakın yardımcılarından birkaçının bildiğini ve ABD gibi NATO müttefiklerinin bilgilendirilmediğini belirten Rama, Başkent Tiran'da kurulacak ve "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" olarak adlandırılacak bir oluşumun planlarını yakın gelecekte açıklayacağını ifade etti. Rama, söz konusu yapının kurulmasının zaman alacağını vurguladı.

Yeni kurulacak devletin ordu, sınır muhafızları ve mahkemeye sahip olmayacağını söyleyen Rama, pasaport renginin yeşil olacağını ancak pasaport almaya kimin uygun olacağı gibi detayların üzerinde çalışılması gerektiğini aktardı..

Rama, bunun bir mülkiyet meselesi olmadığını, manevi bir mesele olduğunu belirtti.

RAMA HABERİ KABUL ETTİ

Öte yandan, Arnavutluk Başbakanlık Basın Ofisi, NYT'de yayımlanan bu haberin içeriğini AA muhabirine doğruladı.

Haberde, kurulması planlanan yeni devletin, dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'ın sadece dörtte biri büyüklüğünde olacağı belirtiliyor.

Arnavutluk'ta yapılan son nüfus sayımı verilerine göre, yaklaşık 2 milyon 400 bin olan toplam nüfusun yaklaşık 115 binini Bektaşiler oluşturuyor.