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Türkiye'ye iade kararı verilmişti. Arnavutluk'tan Thodex açıklaması

Türkiye’de binlerce kişiyi dolandıran kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye’ye iade edilme kararını kabul etmeyerek Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. Özer’in yargı süreci devam ediyor.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 22:54
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Arnavutluk'tan Thodex açıklaması. Türkiye'ye iade kararı verilmişti

Türkiye'ye iade kararı verilmişti. Arnavutluk'tan Thodex açıklaması
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Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranmış ve Ağustos ayında yakalanmıştı. Özer, geçtiğimiz yıl 17 Kasım'da verilen Türkiye’ye iade edilme kararını kabul etmedi. İade edilme kararını kabul etmeyen Özer, kararı Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı.

ARNAVUTLUKTAN KARAR BEKLENİYOR

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Elbasan Mahkemesi'nin, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini hükmettiği kararın Temyiz Mahkemesi tarafından bozulmadığı için Özer'in Yüksek Mahkeme'ye başvurduğu kaydedildi. Temyiz Mahkemesi'nin kararının inceleneceği ve ardından Yüksek Mahkeme'nin kararını açıklayacağı bildirildi. Yüksek Mahkeme'deki süreç sonrasında nihai karar Adalet Bakanı tarafından veriliyor.

İLK TEMYİZ DURUŞMASI 16 ARALIKTAYDI

Özer'in, Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nde 17 Kasım 2022'de yapılan karar duruşmasında Türkiye'ye iade edilmesine hükmedilmişti. Özer kararı temyize taşımış, 16 Aralık'ta Durres kentindeki Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Özer'in avukatının duruşmaya katılmaması sonucu duruşma 20 Aralık'a ertelenmişti. Avukatın 20 Aralık’taki duruşmaya bir kez daha katılmaması sonucu duruşma 27 Aralık tarihine ertelenmişti. Özer’in temyize gittiği mahkemede karar 30 Aralık'ta açıklanmış ve Elbasan Mahkemesi'nin kararın onanmasını ve Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine karar verilmişti. Elbasan Savcılığı, Özer'in "suç örgütü kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları nedeniyle Türkiye’ye iade edilmesini istiyor.

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