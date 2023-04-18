Son Dakika... Thodex'in kurucusu Fatih Özer Türkiye'ye iade ediliyor

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex kurucusu Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı. Fatih Özer, 3 Mayıs'a kadar iade edilecek.

Son Dakika... Thodex'in kurucusu Fatih Özer Türkiye'ye iade ediliyor

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, Thodex kurucusu Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı.

3 MAYIS'A KADAR İADE EDİLECEK

Fatih Özer'in 3 Mayıs tarihine kadar Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

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NE OLMUŞTU?

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi'nin, 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti. Özer ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü.

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