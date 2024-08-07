Arnold Garita imzaladı

Arnold Garita, Suudi Arabistan'ın ikinci liginde forma giyen Al-Faisaly ile yollarını ayırdıktan sonra serbest oyuncu olarak pek çok kulüple anılıyordu.

Garita bir kaç hafta önce FCSB ile sözleşme imzalamak için sağlık kontrolüne çıkması beklenirken ani bir kararla anlaşmadan caymıştı.

Gigi Becali, Garita ile anlaşmaya vardığını ancak sağlık kontrolüne gelmediğini futbolcunun dizindeki sorundan çekindiğini belirtmişti. Bunun üzerine Garita "FCSB ile hiçbir zaman bir anlaşmaya varamadım ve Bay Becali'nin neden tıbbi ziyarete gelmediğimi söylediğini anlamıyorum, planlanmış bir tıbbi kontrolüm yoktu" diyerek Becali'yi yalanlamıştı.

Golcü oyuncu yeni takımla sözleşme imzaladıktan sonra "Sevgili taraftarlar, biraz geç kaldım ama buradayım. Beni ekibinize kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ortak hedefe birlikte ulaşabilmemiz için sizi ve bu kulübü memnun etmek için her şeyimi vereceğim" diye konuştu.

Garita kariyeri boyunca Chateauroux, Bristol City, Plymouth, Charleroi, USL Dunkerque, Villefranche ve Bourg-en-Bresse, FC Arges ve Al-Faisaly takımlarında forma giydi.