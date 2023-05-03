Aronya hangi hastalıklara iyi geliyor?

Diyetisyen Gülçin Işık, aronya meyvesi ile ilgili merak edilenleri anlattı ve nelere iyi geldiğini söyledi...

Aronya hangi hastalıklara iyi geliyor?

2020 yılında Türkiye'de Karadeniz bölgesinde deneme üretimi yapılmış, olumlu sonuç alınmıştı. Devlet desteği ile Karadeniz Bölgesi'nde Süper Meyve olarak bilinen bitkinin üretiminin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz’e uyum sağlayan meyve için Tarım Ve Orman Bakanlığı da destek kararı aldı.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artıran aronyanın üretimi desteklerle birlikte bölgede yaygınlaşması bekleniyor.

Asıl adı Chokeberry olan aronya meyvesi “süper meyve’’ olarak da biliniyor. Yüksek C Vitamini ve antioksidan kaynağı olan aronya, aynı zamanda mineral ve lif bakımından son derece zengin, antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biri olarak biliniyor. İşte aronya meyvesinin önemli hastalıklara ve vücut sağlığına yararları…

PARKİNSON VE ALZHEİMER HASTALIĞI

Laboratuvar çalışmalarında; limon suyu ile birlikte yapılan aronia suyunun hücre içinde kolinesteraze aktivitesini düşürerek Senil Demans, Parkinson hastalığı ve Alzheimer hastalığındaki temel patolojiyi engellemek yönünde kullanılabileceği etkisini göstermiştir.

TANSİYON RAHATSIZLIKLARINDA ETKİLİ

İnsan üzerindeki deneylerinden birinde 44 kalp krizi geçirmiş ve statin tedavisi alan hastalarda günde 3 kez birer bardak aronia suyu kullanımıyla tansiyonda sistolik (büyük) 11 mmhg, diastolik (küçük) 7,2 mmhg tansiyon düşüşü sağlamış kalp damar hastalıkları ile ilgili geçirilebilecek hastalıkların riskini anlamlı ölçüde azaltmıştır.

DAMAR TIKANIKLIĞI VE KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Metabolik sendrom ve benzeri etkilerle damar tıkanıklığına karşı etkisinin 2 ay günde 3’er bardak kullanımla ortaya çıktığı ve ciddi risk azalttığı; insan vücudunda damar tıkanıklığı tehdidini arttıran faktörleri azalttığı gösterilmiştir.

KAN ŞEKERİNİ DENGELEMEYE YARDIMCI OLUR

Yapılan başka bir deneyde insanın günlük beslenmesine aronya katıldığında, kolesterol düzeyinde yüzde 7 oranında düşüş sağladığı gözlenmiştir.

KİLO KONTROLÜNÜN SAĞLANMASINA ETKİ EDER

Ayrıca; iltihap karşıtı etkisi, kortizonla karşılaştırılmış metil prednisolon 10 mg dozuyla benzer antiinflamatuar etkiyi steroid hormon yan etkileri olmadan yapmayı başarmıştır.

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