Türkiye'de ilk hasadı yapıldı tarlada 250 manavda 400 TL

İHA'nın haberine göre, Mersin’in Silifke ilçesinde 1 dönümlük alanda üretimine başlanan "aronya" meyvesinde ilk hasat yapıldı. Toplanan 50 kilo "aronya" Arap ülkelerine ihraç edildi.

2021 yılında fideleri Çanakkale’den getirilerek Silifke’de üretime başlanan "aronya" bitkisinden iki yıl aradan sonra meyve alınmaya başlandı.

550 fidanla, 1 dönümlük alana dikilen Kuzey Amerika bitkisi aronyadan ilk hasatta 50 kilo meyve alındı. Bir fidandan 10 kilo meyve alınırken, toplanan meyveler Arap Ülkelerine ihraç edildi.

Boyu 2 ila 2,5 metre uzunluğunda olan aronya 2017 yılında Türkiye’de üretimine başlandı. Mersin genlinde 178 dekarda, Silifke genelinde ise 14 dekarda aronya üretimi yapılmakta.

Bağını söküp yerine aronya diktiğini belirten üretici İhsan Öz, “Bizim bağımız vardı. Bağımızı söktük, aronya fidanlarını diktik. İyi bir şey olduğunu söylediler. Bizde diktik. Köylüye örnek olalım diye diktik. İnşallah verim alırız ve herkese örnek oluruz” dedi.

Meryem Öz ise, “Bağı söktük oronya fidanını diktik. Bende sevgi ile meyvelerle konuşarak okşayıp büyütüyorum” diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Mehmet Ünver aronya bitkisi diğer adı ile süper meyve Türkiye’de 2017 yılından itibaren küçük alanlara üretilmeye başlansa da 200 dönümün üzerinde Kırklareli’de ve 18 ülkede üretimi yapılmakta olduğunu söyledi.

HER DERDE DEVA

Ünver "Mersin’de ise 2021 yılından itibaren kayıtlara geçmiş ve iki üretici 14 dekarda üretime başlamış. Şimdi 14 üretici 178 dekarda üretim yapmaktadır. Silifke’de 1200 rakımda 1 dönümlük aronya bahçesindeyiz. Verime geçtiğinde 3 ton ürün beklemekteyiz. Süper meyve diye bilinen aronya antioksidan değeri yüksek ve birçok hastalığa karşı koruyucu etken olduğu için özellikle Rusya’da tıbbı bitki olarak değerlendirilmeye ve reçeteye yazılmaya başlanmış" dedi.

Ziraat Mühendisi Mehmet Ünver "Günümüzde perakende 250, toptan 200 marketlerde ise 400 liradan alıcı buluyor. Tarım Bakanlığımız 2021 yılında fizibilite raporu hazırladı. 1’e 24 oranında kazandırdığını resmi verilere göre tespit etmiş ayrıca yatırımcısına da teşvik veriliyor. Aronya bitkisi süper meyve kalp damar sağlığına, soğuk algınlığına iyi geldiğini kayıtlara bakarak gördük” şeklinde konuştu.