Arpa ve buğday hasadı başladı

Konya Kula’da çiftçiler arpa ve buğday hasadına başladı.

Arpa ve buğday hasadı başladı

İHA
İlçe genelinde her yıl olduğu gibi bu yılda Tuz Gölü eteklerinde bulunan Bozan Mahallesinde arpa ve buğday hasadına başlandı.

aw926077-03.jpg

Bozan Mahallesinde çiftçilik yapan ve aynı zamanda biçerdöver sahibi olan Ergin Yıldız, her yıl olduğu gibi bu yılda mahallemizde ilk arpa hasadına başladıklarını belirterek, "Bütün çiftçiler ve tüccarlar için hayırlı bol kazançlı olmasını diliyorum. Ayrıca çiftçilere bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Mahsullerini hasat ettirecekleri zaman nem oranına dikkat etsinler. Yüzde 14'den yukarı olan mahsulleri biçmemelerini tavsiye ediyorum. Her yıl tarlaları dinlendirmeden ekilen arazilerde dekar başına 160 kilo ile 200-220 kilo mahsul verimi olurken, bir yıl dinlenmiş nadas dediğimiz arazilerde ise verimin dekar başına 330 kilo 350 kiloya kadar yükseliyor" şeklinde konuştu.

aw926077-02.jpg

Hasadın ilk başında olduklarını ifade eden Yıldız, "Arazilerin verimlerinin netleşmesi için ileriki günlerde yapılacak genel hastalarda verimler netleşecek. Hayırlı bereketli bol kazançlı olması diliyorum" dedi.

aw926077-01.jpg

Kulu İlçe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Öztürk ise; 2023 yılı tarımsal alanda arpa, buğday, çavdar gibi mahsullerin hasadına başlanmış oluğunu belirterek, çiftçilere bol bereket, verim ve kazançlar diledi.

Öne Çıkanlar
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Erdoğan’ı gönderecek değişim
Erdoğan’ı gönderecek değişim
Son Haberler
Bursaspor'un yeni başkanı belli oldu Spor
Bursaspor'un yeni başkanı belli oldu
Yollara serilen halılar görenleri şaşkına çeviriyor Güncel
Yollara serilen halılar görenleri şaşkına çeviriyor
Tatilin son gününde sahilde piknikçi yoğunluğu Güncel
Tatilin son gününde sahilde piknikçi yoğunluğu
'Samsak Döveci' şarkısı ile tanınmıştı. Silah zoruyla konser verdi Magazin
'Samsak Döveci' şarkısı ile tanınmıştı. Silah zoruyla konser verdi
Baba ocağında bayram Kültür Sanat
Baba ocağında bayram
Bayramda 50 bin kişiye hizmet verdi Yaşam
Bayramda 50 bin kişiye hizmet verdi
Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı. 4 yıllık sözleşme imzalandı Spor
Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı. 4 yıllık sözleşme imzalandı