Arsası olanlar dikkat. Yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Miras olarak kalan toprakların iki yıl boyunca ekilmediği takdirde kiraya verilmesine ilişkin düzenleme detayları açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Arsası olanlar dikkat. Yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider tarafından yapılan açıklamada miras kalan toprağın iki yıl ekilmemesi durumunda kiralanacağını açıklamıştı.

Gizligider, "Anneden, babadan kalan tarla, toprak, bağ var ama mülkiyet, miras hukuku cilveleriyle bunları işleyemiyoruz. Önce o toprağın en yakın yerleşim yerinden başlamak üzere hane hane büyüyerek dijital kiralama yöntemiyle kiralayacağız" demişti.

Bu araziler konusunda bazı detaylar belli oldu.

YILSONUNA KADAR ONAY GEREKİYOR

Su potansiyeli ve toprak veri tabanı esas alınarak, arazi özellikleri göz önünde bulundurularak, kullanım planları, plan açıklama raporları ve plan hükümlerinin yılsonuna kadar onay aşamasına getirilmesinin beklendiği aktarıldı.

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova'da 1,9 milyon hektarda toprak sınıflaması ve bu alanlar içinde toplam 932 bin hektarda detaylı toprak sınıflaması için çalışmalara başlandığı duyuruldu.

Bakanlık tarafından 2022'de ülke genelinde başlatılan 1/5000 ölçekli arazi kullanım planlaması çalışmalarının 7 yıl içinde tamamlanması hedeflendi.

KULLANILMAYAN TARIM ARAZİLERİ NE OLACAK

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda yapılan değişiklikle hisselilik, mülkiyet ihtilafı, göç gibi gerekçelerle üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla ve kira bedellerinin maliklere ödenmesi koşuluyla Bakanlık eliyle tarımsal üretim amaçlı kiralanması sağlanacak.

2024 ve 2025 üretim yıllarında işlenmeyen tarım arazilerinin tespit edilmesi ve 2025'in son çeyreğinde ilk kiralamanın yapılması planlanıyor.

Topraksız veya az topraklı çiftçilerin, yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri kurabilecek şekilde hazine arazileriyle topraklandırılması çalışmaları kapsamında 2023'e kadar 16 bin 670 çiftçi ailesine 1 milyon 69 bin dekar hazine arazisi dağıtıldı. 2020'den bugüne kadar Türkiye genelinde dağıtılan arazi ve arsa bedeli ile kira gelirleri kapsamında toplam 341,3 milyon lira tahsilat yapıldı.

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