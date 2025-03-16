Arsenal, Chelsea'yi Merino'nun tek golüyle mağlup etti

Her iki takım da mücadeleye önemli eksiklerle çıktı. Arsenal, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kai Havertz’den yoksun sahaya çıktı. Chelsea ise hem forvet hattında Nicolas Jackson’ı hem de en kilit oyuncularından Cole Palmer’ı kaybetmişti. Palmer’siz ilk maçına çıkan Chelsea, geçtiğimiz sezon Arsenal’e 5-0 yenildiği karşılaşmanın ardından bir kez daha büyük bir darbe aldı.

MERİNO’NUN GOLÜ ARSENAL’E YETTİ

Maça hızlı başlayan Arsenal, Merino’nun yanı sıra Leandro Trossard, Gabriel Martinelli ve Declan Rice ile Chelsea kalesini zorladı. 20. dakikada Martin Ødegaard’ın kullandığı kavisli köşe vuruşuna Mikel Merino’nun yaptığı şık dokunuş, kaleci Robert Sanchez’i çaresiz bıraktı ve top ağlarla buluştu.

CHELSEA’DEN CILIZ HÜCUM GİRİŞİMLERİ

Chelsea’nin en önemli pozisyonu ikinci yarıda Marc Cucurella’dan geldi. İspanyol oyuncunun sert şutu, Arsenal kalecisi David Raya’nın ellerinden sekerek direğin dibinden auta çıktı. Chelsea kalecisi Robert Sanchez ise savunmasına güven vermekte zorlandı. Özellikle Arsenal’in sık sık gönderdiği ortalar karşısında zor anlar yaşayan Sanchez, top ayağına geldiğinde tribünlerden tepki topladı.

ARSENAL PUAN FARKINI KAPATTI

İkinci yarıda Arsenal baskıyı sürdürdü ve Mikel Merino’nun bir şutunda Robert Sanchez müthiş bir kurtarış yaptı. Ancak Chelsea, beraberlik golünü bulamayınca mücadele 1-0 Arsenal’in üstünlüğüyle sona erdi.

Premier League lideri Liverpool, hafta sonu lig maçına çıkmadı çünkü Carabao Kupası finalinde mücadele ediyordu.