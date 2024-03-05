Arsenal gol atmaya doymadı. Sheffield United'a acımadı

Muhammed Mirza Şeker
Arsenal gol atmaya doymadı. Sheffield United'a acımadı
Premier Lig'in 27. haftasında Arsenal, Sheffield United deplasmanına çıktı.

Arsenal, Premier Lig'de haftanın kapanış maçında Sheffield United ile karşılaştı.

Bramall Lane Stadı'nda oynanan karşılaşma 6-0'lık Arsenal galibiyeti ile sonuçlandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Martin Odegaard, 13. dakikada Jayden Bogle (kendi kalesine), 15. dakikada Martinelli, 25. dakikada Kai Havertz, 39. dakikada Declan Rice ve 58. dakikada Benjamin White attı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 61'e yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu.

Sheffield United ise 13 puanla son sırada kaldı.

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