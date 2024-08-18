Arsenal İsveçli forveti kaptı

21 yaşındaki oyuncu, Emirates ile uzun vadeli sözleşme imzaladı ve 16 numaralı formayı giyecek.

İsveç Milli Takımı'nda 9 maça çıkan Kafaji, Hacken'de geçirdiği 2,5 yılda 61 maçta 28 gol atmış ve İsveç ekibinin geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynamıştı.

Kafaji transferi hakkında "Bu kulübe katılmak harika bir duygu" dedi.

Arsenal Teknik Direktörü Jonas Eidevall imza töreninden sonra "O dünyanın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri ve ben yıllardır onun oyununun büyük bir hayranlarından biriyim" diye konuştu.