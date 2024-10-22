Arsenal kritik Shakhtar maçına hazır

Arsenal, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ikinci galibiyetini almak için Shakhtar Donetsk'i Emirates Stadyumu'nda konuk ediyor. Mikel Arteta'nın ekibi, Paris Saint-Germain'i yenerek dört puana ulaştı. Ancak, Bournemouth’a karşı yaşanan hayal kırıklığı yaratan bir yenilgi, takımın moralini olumsuz etkiledi. William Saliba, o maçta kırmızı kart gördü ama Shakhtar karşısında sahada olacak olması, birçok sakatlık yaşayan takım için önemli bir avantaj.

Shakhtar Donetsk’in Durumu

Shakhtar Donetsk, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde henüz galibiyet almadı. Bologna ile oynadığı maçı berabere tamamlayan ve Atalanta’ya kaybeden Ukrayna temsilcisi, Arsenal karşısında ilk zaferini elde etmeyi hedefliyor. Takım, Avrupa'da güçlü bir performans sergilemek için mücadele verecek.

Arsenal’ın Muhtemel Kadrosu

Arteta, sakatlıklarla dolu bu zorlu sezonda takımını en iyi şekilde yönetmeye çalışıyor. Arsenal’ın muhtemel kadrosu şu şekilde:

Kaleci: David Raya

Defans: Riccardo Calafiori, Gabriel, William Saliba, Benjamin White

Orta Saha: Declan Rice, Thomas Partey, Mikel Merino

Forvet: Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Raheem Sterling

Arsenal, bu maçı kazanarak grup sıralamasında daha üst sıralara tırmanmayı ve eleme aşamasında ek bir maç oynamaktan kaçınmayı hedefliyor. Bu önemli karşılaşma, Arsenal taraftarları için heyecan verici bir mücadele olacak.