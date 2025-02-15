Arsenal, Leicester deplasmanından 3 puanla döndü

Arsenal, Premier Lig’in 27. haftasında Leicester City’yi 2-0 mağlup ederek zirve yarışındaki umutlarını tazeledi. Karşılaşmada uzun süre gol sesi çıkmazken, oyuna sonradan dahil olan Mikel Merino’nun 81. ve 87. dakikalarda attığı goller Arsenal’e üç puanı getirdi.

ARSENAL SONUNDA ÇÖZÜMÜ BULDU

Arsenal, karşılaşma boyunca Leicester City’nin disiplinli savunmasını aşmakta zorlandı. Özellikle hücumda etkisiz bir görüntü çizen Raheem Sterling, 65. dakikada yerini Mikel Merino’ya bırakınca oyunun kaderi değişti. İspanyol orta saha oyuncusu, 81. dakikada genç yetenek Ethan Nwaneri’nin asistinde topu ağlara göndererek kilidi açtı. Nwaneri, ikinci yarıda iki kez direğe takılmasına rağmen oyunun en etkili isimlerinden biri oldu.

Leicester’ın umutları bu golle sarsılırken, Merino 87. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru belirleyen golü attı. Arsenal, bu galibiyetle Liverpool ile arasındaki puan farkını dörde indirirken, şampiyonluk yarışındaki iddiasını korudu.

LEİCESTER’DA KRİZ DERİNLEŞİYOR

Bu mağlubiyet Leicester City’yi daha da zor bir duruma soktu. Küme düşme hattından çıkamayan takım, Ruud van Nistelrooy yönetiminde kötü gidişatını sürdürdü. Maç öncesinde ve sırasında, kulübün sportif direktörü Jon Rudkin’e yönelik protestolar dikkat çekti. Leicester taraftarları, 2017 yılında Adrien Silva transferinin sadece 14 saniyelik bir gecikmeyle iptal edilmesini unutmadı ve kulüp yönetimini sert şekilde eleştirdi.

King Power Stadyumu’ndan ayrılan Leicester taraftarları büyük bir hayal kırıklığı içindeydi. Van Nistelrooy’un takımı sahada mücadele etse de, kalite ve özgüven eksikliği Premier Lig’de kalma umutlarını giderek zayıflatıyor. Arsenal ise bu kritik galibiyetle moral depolarken, şampiyonluk yolunda Liverpool’u takibini sürdürdü.