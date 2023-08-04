Arsenal ve M. City Community Shield'da karşı karşıya. Kazanan kim olacak?

Sezonu Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA Cup'ta aldığı üç kupayla tamamlayan Manchester City ile son haftaya kadar mücadeleyi sürdürse de Guardiola'nın City'sinin gerisinde kalan Arsenal, İngiltere Süper Kupası Community Shield'da karşı karşıya geliyor.

Kurallar gereği Premier Lig şampiyonu ve FA Cup şampiyonunun oynadığı Community Shield kupası, Manchester City'nin iki kupayı da müzesine götürmesi nedeniyle lig ikincisi Arsenal ile iki kupa sahibi Manchester City arasında oynanıyor.

Manchester City ve Arsenal'in sezon öncesi ilk resmi maçı olan Community Shield mücadelesi 6 Ağustos Pazar günü saat 18.00'da Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.

ARSENAL'DE YOĞUN TRANSFER DÖNEMİ

Geçten sezonunun sürpriz takımı Arsenal, son haftaya kadar sürdürdüğü lig mücadelesinde bu sene mutlu sona ulaşmak istiyor. Arteta'nın öğrencileri, genç kadrosu ve dinamik oyunuyla 2022-2023 sezonunda önemli bir başarı sergilemiş ve Premier Lig'i ikinci sırada tamamlamıştı.

Gelecek sezon için kadrosuna önemli eklemeler yapan Londra ekibi West Ham'dan Declan Rice'ı, Chelsea'den Kai Havertz'i ve Ajax'tan Jurrien Timber'i kadrosuna katarak eksik bölgelere nokta transferler yaptı. Arsenal'de altı sezon oynayan sevilen isim Xhaka'nın takımdan ayrılmasını ise birçok taraftarı üzüntüyle karşıladı.

GUARDIOLA İMKANSIZI BAŞARIYOR

Çok başarılı bir sezonu geride bırakan Manchester'ın mavi tarafı City, tek sezonda aldığı üç kupaya bir tane daha ekleyerek bir sezonda alınabilecek bütün kupaları tamamlamayı hedefliyor.

Uzun yılların ardından Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Pep Guardiola, terminatör olarak adlandırılan City'li öğrencileriyle birlikte dörtte dört yaparak kupaya doymak istiyor. Premier Lig ve FA Cup'ı da müzesine götüren Manchester City, gelecek sezon öncesi rakiplerine gözdağı vereceği ilk resmi maçla sezona başlıyor.

Verilen bilgiye göre, İngiltere Süper Kupası Community Shield'da karşı karşıya gelecek Manchester City ve Arsenal'ın sezon öncesi ilk resmi maçında ilk düdük 6 Ağustos günü saat 18.00'da Wembley Stadı'nda çalıyor. Mücadele sadece Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. (AA)