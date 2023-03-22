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Arsenal'in Japon oyuncusu Tomiyasu'dan kötü haber geldi

Arsenal'de Sporting Lizbon maçında sakatlanan Tomiyasu'dan kötü haber geldi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:47
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Arsenal'de flaş Tomiyasu gelişmesi

Arsenal'in Japon oyuncusu Tomiyasu'dan kötü haber geldi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Japon savunma oyuncusu Takehiro Tomiyasu'nun, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanarak oyundan çıkan 24 yaşındaki bekin sağ dizinden ciddi bir sakatlık yaşadığı ve Londra'da ameliyata alındığı belirtildi.

Sezonu kapatan Tomiyasu'nun, yeni sezon öncesindeki hazırlık kampına yetişmesi için çabalanacağı vurgulandı.

Japonya Milli Takımı'nda 33 maçta görev alan Takehiro Tomiyasu, Arsenal'de bu sezon tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada forma giydi.

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