Arsenal'den Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark: PSV kalesi kevgire döndü

Maçın başından itibaren üstün bir performans sergileyen Arsenal, 18. dakikada Jurrien Timber'ın golüyle öne geçti. Bu golün hemen ardından, 21. dakikada genç yetenek Ethan Nwaneri skoru 2-0'a taşıdı. Nwaneri, bu golle Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında gol atan en genç İngiliz oyunculardan biri oldu.

31. dakikada Mikel Merino'nun golüyle farkı üçe çıkaran Arsenal, ilk yarının sonlarına doğru Thomas Partey'in Luuk De Jong'a yaptığı faul sonrası verilen penaltıyla PSV, Noa Lang'ın 43. dakikada attığı golle durumu 3-1'e getirdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Arsenal, 47. dakikada Martin Ødegaard'ın ve hemen bir dakika sonra Leandro Trossard'ın golleriyle skoru 5-1 yaptı. Ødegaard, 73. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımının altıncı golünü kaydetti. Maçın son anlarında, 85. dakikada Riccardo Calafiori'nin golüyle Arsenal, tarihi bir 7-1'lik galibiyete imza attı.

Bu farklı galibiyetle birlikte Arsenal, çeyrek finalde büyük olasılıkla Real Madrid veya Atletico Madrid ile karşılaşacak. Real Madrid, son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etmişti.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle genç oyuncuların katkısının altını çizdi. Bu galibiyet, Arsenal'in Avrupa'daki iddiasını bir kez daha gösterdi.