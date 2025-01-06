Arsenal'e Nwaneri'den kötü haber

Arsenal'ın yükselen yıldızı Ethan Nwaneri, Brighton ile oynanan maçta yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek. Genç futbolcu, karşılaşmanın ilk yarısında Arsenal adına gol atmasına rağmen ikinci yarıya devam edemedi. Teknik direktör Mikel Arteta, oyuncunun durumuyla ilgili "Maalesef Ethan kas sakatlığı geçirdi ve birkaç hafta sahalarda olmayacak. Bu onun gelişimini biraz yavaşlatabilir," dedi.

Henüz 17 yaşında olan Nwaneri, bu sezon Arsenal formasıyla 18 maçta 5 gol kaydetti. Altyapıdan yetişerek takımın önemli bir parçası haline gelen genç oyuncu, Arsenal’in geleceği olarak görülüyordu.

Mikel provides the latest fitness updates ahead of tomorrow ???? — Arsenal (@Arsenal) January 6, 2025

ARTETA’NIN ZOR DÖNEMİ

Arsenal, yoğun maç temposunda eksik oyuncular nedeniyle zorlu bir süreçle karşı karşıya. Ethan Nwaneri’nin sakatlığının yanı sıra, İngiltere Milli Takımı yıldızı Bukayo Saka da hamstring sakatlığı nedeniyle Mart ayına kadar forma giyemeyecek. Ayrıca, Raheem Sterling diz sakatlığı, Kai Havertz hastalık, Ben White ve Takehiro Tomiyasu da sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak.

Mikel Arteta, Newcastle United ile oynanacak Lig Kupası yarı finali öncesinde transfer sorularını yanıtladı. Arteta "Ocak transfer döneminde piyasa fırsatlarına bakıyoruz ancak mevcut oyuncularımızla çalışmaya odaklanmalıyız. Takımı gerçekten geliştirecek oyuncuları almamız gerekiyor, aksi takdirde transferin faydası olmaz," diyerek mevcut duruma rağmen çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi.

KUPA UMUDU

Premier Lig lideri Liverpool’un altı puan gerisinde olan Arsenal, Arteta yönetimindeki kupa hasretine son vermek istiyor. Arsenal, en son 2020 yılında FA Cup’ı kazanmıştı. Mikel Arteta, "Tüm kulvarlardayız. Ligde istediğimiz yerde olmasak da bu mücadeleleri kazanarak iyi bir takım olmaya devam etmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.