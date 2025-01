Arsenal'e Nwaneri'den kötü haber

Arsenal'ın yükselen yıldızı Ethan Nwaneri, Brighton ile oynanan maçta yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek. Genç futbolcu, karşılaşmanın ilk yarısında Arsenal adına gol atmasına rağmen ikinci yarıya devam edemedi. Teknik direktör Mikel Arteta, oyuncunun durumuyla ilgili "Maalesef Ethan kas sakatlığı geçirdi ve birkaç hafta sahalarda olmayacak. Bu onun gelişimini biraz yavaşlatabilir," dedi.

Henüz 17 yaşında olan Nwaneri, bu sezon Arsenal formasıyla 18 maçta 5 gol kaydetti. Altyapıdan yetişerek takımın önemli bir parçası haline gelen genç oyuncu, Arsenal’in geleceği olarak görülüyordu.

Mikel provides the latest fitness updates ahead of tomorrow ????