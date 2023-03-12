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Mikel Arteta: Beğenmeyen kiliseye gitsin

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta yaptığı açıklamayla İngiltere'de gündem oldu

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 13:38
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Arsenal'in hocası Arteta'dan sert tepki

Mikel Arteta: Beğenmeyen kiliseye gitsin
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İngiltere'de liderliğini sürdüren Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Bournemouth'u 90+7'de gelen golle yenmelerinin ardından futbolcularının sevinç gösterisini abartılı bulanlara sert bir cevap verdi.

Golün ardından yedek kulübesindekiler de saha içine girmiş, İngiltere Futbol Federasyonu da soruşturma başlattığını duyurmuştu. 

Sky yorumcusu ve Manchester United’ın efsanelerinden Gary Neville da Arsenal oyuncularını eleştirmişki. 

Arteta, Fulham maçını da aynı şekilde kazanmaları halinde oyuncularının kutlama yapmasına engel olmayacağını belirtti ve şunları söyledi:

“Futbolda kazanırsan kutlarsın. Eğer tutku ve duygu istiyorsanız, gol atmaktan ve futbol maçlarını kazanmaktan daha iyi bir şey yoktur. Eğer bundan memnun değilsen, kiliseye gidersin. Elbette oyuncularıma pazar günü kutlama yapmamalarını söylemeyeceğim. Beğenmeyen kiliseye gitsin.”

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