Arsuz'da hasar gören turistik tesisler onarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın turistik ilçesi Arsuz'da işletmeciler hasar gören tesislerini turizm sezonuna yetiştirmeye çalışıyor.

Arsuz'da hasar gören turistik tesisler onarılıyor

Amanos Dağları'nın eteklerinde Akdeniz kıyısında yer alan, 68 kilometre sahil şeridine sahip Arsuz, temiz ve dalgasız denizi, yemyeşil doğasıyla özellikle yazın turist çekiyor.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan tatilcilerin uğrak noktalarından olan ilçe, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilendi.

Antakya ve İskenderun ilçelerine göre depremin daha az etkilediği Arsuz'da yıkılan ve acil yıkım kararı verilen 420 binanın enkazı kaldırıldı. Ağır hasarlı 2 bin 350 binanın yıkımı ve enkazının kaldırılmasına ise bir süre sonra başlanacak.

Yaz mevsiminde çevre ilçe ve kentlerden tatilcilerin tercih ettiği Arsuz'da, depremlerde 2 otel yıkıldı, 3 otel de ağır hasar gördü. Bazı restoran ve kafelerin de yıkıldığı veya zarar gördüğü ilçede hafif hasarlı tesislerde tadilat ve güçlendirme çalışmaları yapılıyor.

"2-3 AY İÇERİSİNDE ARSUZ TEKRAR AYAĞA KALKAR"

Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan, ilçede işletme sahiplerinin hasarlı tesislerini onararak yaklaşan turizm sezonuna yetiştirmeye çalıştığını belirtti.

Deprem öncesi Arsuz'un nüfusunun 99 bin civarında olduğunu ve yaz sezonunda bu rakamın 300-400 binlere kadar yükseldiğini ifade eden Arslan, şöyle devam etti:

"Arsuz, maviyle yeşilin buluştuğu dünyanın ender yerlerinden bir tanesi. Doğası bozulmamış, tabiatla iç içe olan bir kentimiz. Arsuz'da birçok müessese tadilatlarını yapmaya başladı. Yaz sezonuna hazırlanıyor. Arsuz'u gelip görmeden tarif etmek mümkün değil. Arsuz'daki vatandaşlarımızın çoğu hızlı hareket eden, çalışkan insanlar, yaralarını sarmaya başladı ve yaz sezonuna hazırlanıyorlar. 2-3 ay içerisinde Arsuz tekrar ayağa kalkar."

Depremde iki iş yeri, evi yıkılan restoran işletmecisi Sem Büyüktepe de depremin etkisini çok kötü hissettiklerini söyledi.

Kayıplar verdiklerini ancak geçen sürede tekrardan ayağa kalkmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Büyüktepe, şöyle konuştu:

"Onun için de güzel bir mekan ayarladık kendimize. Tekrardan inşa ettik ve faaliyete geçirdik. Şu an Hatay'da bayağı bir göç var ama beklentimiz giden arkadaşların gelmesi, şehir dışından insanların buraya Arsuz'a tatile gelmeleri. Onun için de biz kendi üzerimize düşeni yapıyoruz. Bütün otelci arkadaşlar, restoranlar, kafeler olsun bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tekrardan otel, konaklama, kafe, restoranlar tekrardan açılacak. Haziran sonu gibi turizm açılır diye düşünüyorum."

Büyüktepe, normalde mart-nisan aylarından itibaren Arsuz'un hareketlendiğini ancak bu yıl sezonun biraz geç başlayacağını ifade etti.

"HERKESİ BURAYA BEKLERİZ"

Yeni işletmelerini kısa sürede hazır hale getirdiklerini belirten Büyüktepe, şunları kaydetti:

"Güzel bir potansiyel yakaladık. Misafirlerimiz geliyorlar sağ olsunlar. Biz de üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Deprem bölgesi olduğu için fiyatlarımızı makul tutmaya çalışıyoruz ki insanlar gelsin, rahat nefes alsın burada. Çayını kahvesini içsin, depremin etkisini bir nebze unutsunlar diye elimizden geleni yapıyoruz. Herkesi buraya bekleriz."

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