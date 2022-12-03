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Tarımda 'saldım çayıra mevlam kayıra' düzeni

Kaderine terk edilen çiftçi, artan maliyetler karşısında bankalara 262 milyar lira borçlandı. Hacizle karşı karşıya kalan besici de ineğini sattı, tarlalar ekilmedi. Bu da market ve kasap fiyatlarına yansıyarak vatandaşa zam olarak döndü.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 12:40
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Artan maliyetler altında ezilen çiftçi borç batağına düştü. Bankalara 262 milyar lira borçlandı

Tarımda 'saldım çayıra mevlam kayıra' düzeni
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Sakarya'da besicilik yapan Mehmet Demirler, 300 baş besi hayvanından 50 başını sattığını söyledi. Besicilikten kazandığı gelirle 4 ailenin geçimini sağlayan Demirler, "Bağırdık, çağırdık 'Bu buzağıları biz mi doğuracağız?' dedik. Peynirin kalıbı tabi 150 lira olur. Geçen sene 378 bin inek satıldı. Buzağı kesildi" dedi. 

İNEKLER KESİLİRKEN DÜVE İTHAL EDİLİYOR

Çiğ süt fiyatlarının düşük kalmasından dolayı zararına üretim yapan üretici ineğini kesime gönderdi. Besiciye destek verilerek ineklerin çoğalması sağlanacağına sadece 2022'nin ilk 10 ayında 4 bin 813 adet gebe olmak   üzere 18 bin 533 düve ithalatı yapıldı. Bunun için 37.2 milyon dolar yabancılara döviz ödendi.

MALIN ZİBİLLERİNİ TARLAMIZA DÖKÜYORUZ

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçilik yapan Ali Samet Kocamanoğlu, artan fiyatlar nedeniyle gübre alamadığı için tarlasına hayvan gübresi atmak zorunda kaldığını belirterek, "Bu sene gübre alamadık. Bizim burada tarlamız ekmezsek ne olacak? Ekmek zorundayız çünkü malcılık yapıyoruz. Ondan dolayı malın zibillerini (hayvan gübresi) de tarlamıza döküyoruz" dedi.

BU MALİYETLER NASIL KARŞILANSIN!

Bankalara 262 miyar lira borçlanan çiftçinin kullanmak zorunda kaldığı mazot fiyatı son bir yıla göre yüzde 175 oranında arttı. Besi yemi kasım ayında ekim ayına göre yüzde 2,3, süt yemi yüzde 2,2, son bir yılda besi yemi yüzde 94, süt yemi ise yüzde 90 oranında arttı. Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 140 oranında artarken, zirai ilaç fiyatları yıllık bazda yüzde 80 oranında artış gösterdi. Son bir yılda, kompoze gübresi yüzde 60, DAP gübresi yüzde 47, üre gübresi yüzde 13, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 9 arttı.

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1950
3.12.2022 12:59
Eğitim mi, Ekonomimi, Din mi, İnsanlık mı hangisi Saldım Çayıra Mevla Kayırı değil?? Lütfen yanlışsa söyleyin, biz de öğreniriz, lütfen gerekçesi ile anlatın  
 
şerefli adam
3.12.2022 12:47
afganlı çobanları şikayet edersen daha çok aç kalacaksın  
 
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