Artemis Kahraman son haliyle görenleri şaşırttı. Deniz Yıldızı dizisinin Mehveş'iydi

Artemis Kahraman, bir döneme damgasını vuran Deniz Yıldızı dizisinde rol almıştı. Şimdilerde Show TV'de perşembe akşamları yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Esra karakterini canlandıran oyuncunun hayatı merak edildi.

Artemis Kahraman son haliyle görenleri şaşırttı. Deniz Yıldızı dizisinin Mehveş'iydi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Deniz Yıldızı dizisinde Mehveş karakterini canlandıran Artemis Kahraman değişimiyle görenleri şaşırtıyor.

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2009-2015 yılları arasında yayınlanan Deniz Yıldızı, yayınlandığı dönemde en çok izlenen yapımlardan biriydi. Bir gençlik dizisi olan Deniz Yıldızı'nın oyuncuları da yakından takip ediliyordu. Dizinin oyuncularından Mehveş, gerçek adıyla Artemis Kahraman son haliyle hayret ettirdi.

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Şu sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Esra karakterini canlandıran Kahraman, dizide kötü kadın rolünde.

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2017 yılında annelik heyecanını tadan Artemis Kahraman, değişimiyle herkesi yine çok şaşırttı. Ünlü oyuncu Deniz Yıldızı'ndan sonra çok fazla ekranlarda olmamıştı.

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CESUR POZLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Ünlü oyuncu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden. Gündelik hayatından kareler paylaşan Deniz yıldızı Mehveş, cesur pozlar vermekten de geri durmuyor.

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