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Kılıçdaroğlu ikinci kez İmamoğlu mesajı attı: Artık darbeci de Saraydır, yasakçı da. Öyle muamele görecekler

İmamoğlu siyasi yasak cezası alınca Kılıçdaroğlu Almanya'dan ikinci kez video paylaştı: Artık darbeci de Saraydır, yasakçı da. Öyle muamele görecekler

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 18:52
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Artık darbeci de Saraydır, yasakçı da. Öyle muamele görecekler, Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu mesajı

Kılıçdaroğlu ikinci kez İmamoğlu mesajı attı: Artık darbeci de Saraydır, yasakçı da. Öyle muamele görecekler
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Coşkun
14.12.2022 18:55
Gün gelecek o kararı verenler de yargılanacak  
 
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