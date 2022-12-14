Kılıçdaroğlu ikinci kez İmamoğlu mesajı attı: Artık darbeci de Saraydır, yasakçı da. Öyle muamele görecekler
İmamoğlu siyasi yasak cezası alınca Kılıçdaroğlu Almanya'dan ikinci kez video paylaştı: Artık darbeci de Saraydır, yasakçı da. Öyle muamele görecekler
Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 18:52
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Artık darbeci de Saraydır, yasakçı da. Öyle muamele görecekler, Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu mesajı
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