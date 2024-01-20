Artık elektrik için fatura ödemiyorlar. Bir köy başardı

Düzce’de Bolu Orman Bölge Müdürlüğü orman köylüleri için çalışmalar yapıyor.

Düzce’de bir köy güneş enerjisi sistemine geçti. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk GES projesiyle orman köylüsünün kendi elektriğini ürettiğini belirtti.

2023 yılında Düzce ilinde 1 köyde 11 aileye verilen şebekeye bağlı GES elektrik üretimi temini için 770 bin lira kredi kullandırıldığını açıklayan Şentürk, orman köylüsünün elektrik faturası ödemekten kurtulacağını da belirtti.

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, ORKÖY kapsamında 2024 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini açıkladı.