Artık iPhone'lar bilgisayarlara kablosuz bağlanabilecek

Windows 11 için getirilen yeni güncelleme ile gelen Phone Link özelliği sayesinde artık iPhone'lar bilgisayarlara kablosuz bağlanabilecek.

Artık iPhone'lar bilgisayarlara kablosuz bağlanabilecek

Windows 11'in yeni özelliklerinden biri olan Phone Link, Android kullanıcıların PC'lerine kolaylıkla telefonlarını bağlayabilmelerini ve dosya aktarımı dışında birçok özelliği de kullanabilmelerini sağlamaktadır.

Yakın zamanda Phone Link için getirilen güncellemeyle birlikte iPhone cihazlar da bu ekosisteme dahil olacak. Ancak iOS'un güvenlik tedbirleri, total bir kontrolü engellemektedir.

PHONE LİNK İPHONE'A NASIL BAĞLANIR?

iOS üzerinden indirilebilecek olan Link to Windows isimli uygulama, telefonunuzu PC'ye bağlama noktasında size yardımcı olacaktır. Bu noktadan sonra PC'nizde Windows 11 olması gerekiyor.

Uygulamanın mayıs ayı sonuna doğru denemek üzere App Store üzerinde yerini alması bekleniyor. Ancak henüz tüm kabiliyetlere erişim olmadığı belirtiliyor.

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