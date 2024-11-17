Artık oynayanların da başı yanacak! Yasa dışı bahse hapis cezası yolda

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Artık oynayanların da başı yanacak! Yasa dışı bahse hapis cezası yolda

Yasa dışı bahis operasyonuyla gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gündemden düşmezken, artık yasa dışı bahis oynayanlar para cezasıyla kurtulamayacak. 10. Yargı Paketi'yle yasa dışı bahis dışında toplumda infial yaratan suçlar için hapis cezası geliyor.

Sanal uyuşturucu olarak da nitelenen yasa dışı bahis halihazırda hapis cezası gerektirmiyor. Onayanlar 5 ila 20 bin TL arasında değişen bir para cezasına çarptırılıyor. Ancak 10. Yargı Paketi'yle her şey değişecek. Yasa dışı bahis bir suç olarak değerlendirilecek.

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'CEZASIZLIK ALGISI' ÇOK KONUŞULUYORDU

Sabah'ta yer alan habere göre; AKP ve Adalet Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü 10'uncu yargı paketinin en önemli hedefi toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler olacak.

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CEZAEVİNE GİRMEDEN KURTULAMAYACAKLAR

Artık infial yaratacak suçları işleyenler belli bir süre cezaevine girecek. Teklife trafik güvenliği ve silahla havaya ateş etme ile ilgili suçlar da dâhil edilecek.

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TRAFİK MAGANDALARININ DA CEZALARI AĞIRLAŞIYOR

MAKAS, DRİFT, YOL KESME: Trafik magandalarının trafikte makas atma, yol kesme gibi eylemlerinin önüne geçmek için Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) trafik güvenliği ile ilgili maddelerinde değişiklik yapılacak.

Trafikte drift ve makas atanlara verilecek cezalar artırılacak. Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde para cezası (drift 32 bin, makas 6 bin 439 lira) veriliyor. Yapılacak düzenleme ile cezanın alt ve üst sınırı artırılacak.

Öte yandan, ruhsatsız silahlarla ilgili 'meskûn mahaller, düğünler, nişanlar, kalabalık ortamlarda' havaya ateş edilmesine ilişkin cezalar da artırılacak. Bunun yanında şehir magandaları cezaevine girecek ve bazı durumlarda tutuklu yargılanacak.

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