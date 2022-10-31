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Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacak

Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 12:25
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Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacak

Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacak
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Basın İlan’da “Temizlik Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Adı:Temizlik Malzemesi Alımı

Niteliği, türü ve miktarı: 51 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Yüklenici sözleşme imzalandığı tarihten itibaren otuz gün içinde teknik şartnamede belirtilen teslim yerlerine ürünleri teslim edecektir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 22.11.2022 - 10:30

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

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﻿Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacak
﻿Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacak
﻿Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacak
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