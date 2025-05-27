Artvin merkezli dev operasyon! “Denge” kod adlı örgüte ağır darbe...

Artvin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’nün sekiz aydır sürdürdüğü titiz takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık yapan bir yapıya büyük darbe indirildi.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında örgütün liderliğini “DENGE” lakaplı Ö.K.’nin yaptığı organize suç şebekesine yönelik İstanbul merkezli beş ilde (İstanbul, Balıkesir, Şanlıurfa, İzmir ve Hatay) 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

36 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA,25'İ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt lideri Ö.K. dahil toplam 36 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan araştırmalarda, örgütün cinsel içerikli ürünler satan firmalar ile bu ürünleri taşıyan kargo şirketlerinden müştekilere ait kişisel verileri yüklü miktarlarda para karşılığında temin ettiği tespit edildi. Şüpheliler, edindikleri bilgilerle mağdurları telefonla arayıp kendilerini savcı, avukat, mali müşavir gibi tanıtarak “iade edilmeyen ya da eksik teslim edilen ürün nedeniyle icra işlemi başlatıldığı” yalanını söyleyerek yüksek meblağlar talep etti.

Bazı mağdurlar, dolandırıldıklarını fark ettikten sonra paralarının iade edileceğine inandırılarak tekrar kandırıldı. Bu süreçte WhatsApp üzerinden sahte banka dekontları ve BDDK logolu sahte evraklar gönderildi.