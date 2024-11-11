Artvin tünelinde yangın çıktı: Tünel trafiğe kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Artvin tünelinde yangın çıktı: Tünel trafiğe kapatıldı

Artvin'in Hopa ilçesindeki Cankurtaran Tüneli'nde seyir halindeki lastikli bir ekskavatörde yangın çıktı. Yangın nedeniyle tünel, kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Cankurtaran tünelinde meydana geldi. Hopa istikametinden Borçka istikametine giden Hakan Topal yönetimindeki özel bir şirkete ait olan lastikli ekskavatörde Cankurtaran tünelinde geldiği sırada yanmaya başladı. Sürücü müdahale etse de yanamaya devam eden ekskavatörde alevler kısa süre büyüyerek aracın tamamen kapladı.hopa-tuneli-2.jpgOlay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmesi sonucunda yangın söndürüldü. Daha sonra çekici yardımıyla tünelden çıkartılarak tünel yeniden araç trafiğine açıldı.hopa-tuneli-3.jpg​​​​​​​Olay esnasında ekskavatör operatörü Hakan Topal, aracın aniden alev aldığını belirterek, "Ne olduğunu anlamadım, bir anda alevler yükseldi ve kısa sürede aracın her tarafını sardı" dedi.hopa-tuneli-4.jpg

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