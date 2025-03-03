Artvin’de 39 firari yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde 21 Şubat -28 Şubat arasında emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 1 ve 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 6 ve ifadeye yönelik 28 olmak üzere aranan toplam 39 kişi yakalandı.

Ayrıca açıklamada, Artvin'in huzuru ve güvenliği için emniyet ve jandarma ekiplerinin suçlulara karşı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.