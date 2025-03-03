Artvin’de 39 firari yakalandı

Kaynak: İHA
Artvin’de 39 firari yakalandı

Artvin'de aranan şahıslara göz açtırılmıyor. Bir haftada farklı suçlardan aranan 39 kişi Jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde 21 Şubat -28 Şubat arasında emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 1 ve 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 6 ve ifadeye yönelik 28 olmak üzere aranan toplam 39 kişi yakalandı.

Ayrıca açıklamada, Artvin'in huzuru ve güvenliği için emniyet ve jandarma ekiplerinin suçlulara karşı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

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