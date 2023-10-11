Artvin’de arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 3 kardeş öldü

Artvin’in Şavşat ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi komşuları olan 3 kardeşi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

KAYNAK: İHA
Artvin’de arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 3 kardeş öldü

Olayın ardından katil zanlısı yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arazi tartışması kanlı bitti

Olay, Şavşat ilçesine bağlı Çavdarlı köyü Hozan Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. adlı şahıs ile aralarında arazi anlaşmazlık bulunan komşuları Hükmiye Çimen (67), Leyla Yazar (64) ve Turgut Demirpehlivan (59) isimli 3 kardeş arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönünce S.Y., evinden aldığı pompalı tüfekle 3 kardeşe ateş etti. 3 kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, S.Y olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı. Olayın şüphelisi S.Y., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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