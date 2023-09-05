Artvin'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesinde balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

KAYNAK: AA
Artvin'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesindeki Muratzade Mahallesi'nde, 7 yaşındaki Erdal Orbay 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki evlerinin balkonundan zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Arhavi Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Orbay'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan Orbay'ın ailesiyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Osmaniye'den Artvin'in Arhavi ilçesine yerleştiği öğrenildi.

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