Artvin'de doğalgazdan zehirlenen genç hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Artvin'de doğalgazdan zehirlenen genç hayatını kaybetti

Artvin'in Şavşat ilçesinde doğalgazdan zehirlenen bir genç hayatını kaybetti, aynı evde bulunan babaannesinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Olay, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesiyle yaşayan Barış Gümüş'ten (17) haber alamayan yakınları , eve geldiklerinde Barış Gümüş ile babaannesi Bilor Gümüş'ün (70) yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine eve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri anlaşılan Barış ve Bilor Gümüş, sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Barış Gümüş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, durumu ağır olan Bilor Gümüş ise Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. Gümüş'ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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