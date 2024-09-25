Artvin'de drona çobanlık yaptırıyor! Yurdum insanı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Artvin'de drona çobanlık yaptırıyor! Yurdum insanı

Artvin'in Şavşat ilçesi Meydancık köyünde yaşayan 24 yaşındaki Onur Ekin, hayvancılıkla uğraşırken aynı zamanda sosyal medya içerikleri ürettiği bildirildi.

Ekin, köyün merasında otlayan ineklerini sıra dışı bir yöntemle ahıra getiriyor. Sabah erken saatlerde meraya bıraktığı inekler, gün batımına kadar geri dönmeyince, Ekin farklı bir çözüm buldu. Evinin kapısından drone ile ineklerinin yerini tespit eden Ekin, onları bir araya topladıktan sonra drone aracılığıyla ahıra yönlendiriyor. Dronun sesi ve hareketiyle ürken inekler, kısa sürede ahıra dönüyor. Ekin, bu anları sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi gördü.

Ekin, sadece kendi hayvanlarını değil, komşularının kaybolan ineklerini bulmaya da yardımcı oluyor.

Örneğin, komşusu Şaziye Ekin'in kaybolan ineklerini köy mezarlığının yakınında drone ile bulduğunu belirtti. Onur Ekin'in bu ilginç yöntemi, sosyal medyada olduğu kadar köyde de büyük ilgi topluyor.

Onur Ekin, konuyla ilgili şunları söyledi: "Meydancık köyünde yaşıyorum ve burada hayvancılık yapıyoruz. Sosyal medyada drone ile birçok içerik üretiyorum ve bunu hayvanlar üzerinde de denemek istedim. Merada ağaçların ve çalılıkların arasında inekleri bulmak zor olabiliyor. Drone ile yukarıdan inekleri daha kolay bulabileceğimi düşündüm ve öyle de oldu. Drone ile inekleri bulup, ahıra kadar peşlerinden kovaladım. Bu sırada komşumuzun kaybolan ineğini de bulmuş olduk. Böylece arazide dolaşmak yerine, köyde drone uçurarak inekleri daha kolay getirebiliyorum."

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