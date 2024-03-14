Artvin’de iş makinesi pazara daldı

Artvin’in Şavşat ilçesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana gelen olayda, Park halindeki ilçe belediyesine ait iş makinesi, aniden geri geri gitmeye başladı. Hızla geri giden iş makinesi, cadde üzerinde kurulu pazara daldı.
PAZARDAKİ TEZGAHLAR VE 5 ARACA ÇARPTI
Yaklaşık 100 metre ilerleyen iş makinesi pazardaki tezgahlar ve park halindeki 5 araca çarptı. Yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmazken, pazar tezgahlarındaki meyve ve sebzeler yola saçıldı.araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.