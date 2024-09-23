Artvin'de iş makinesi taşıyan kamyon uçurumdan yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü

Kaynak: İHA
Artvin'de iş makinesi taşıyan kamyon uçurumdan yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde iş makinesi taşıyan kamyonun uçuruma devrilmesi sonrası 2 kişi hayatını kaybetti.

Artvin'in Dereiçi köyü Hermut Yaylası'na giden toprak zeminli yolda, 42 yaşındaki Turan Köklü'nün kontrolündeki 08 K 0862 plakalı kamyonun geçişi esnasında çökme meydana geldi.

Yaşanan olay sonrası kamyon ile kasasında taşıdığı Orman İşletme Şefliğine ait ekskavatör uçuruma devrildi. İhbar sonrası olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşanan kazada sürücü Köklü ile araçta bulunan 35 yaşındaki Hasan Yıldırım hayatını kaybetti.

Ekipler tarafından bulundukları yerden alınan Köklü ve Yıldırım'ın cenazeleri, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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