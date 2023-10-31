Artvin’de jandarmadan operasyon: 14 kişi tutuklandı

Artvin’de jandarma ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen ‘Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan JASAT Mercek Operasyonu’nda çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 14’ü tutuklandı. Artvin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ülke genelinde asayiş ve kamu düzeninin devamlılığının sağlanması, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla, sorumluluk alanında 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan JASAT Mercek Operasyonu' yaptı.

İl genelinde 23-27 Ekim tarihleri arasında 62 tim ve 179 jandarma personelin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan araması bulunan 51 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve 1-5 yıl arası yakalaması bulunan 12, 5-10 yıl arası yakalaması bulunan 1 ve 10-20 yıl yakalaması bulunan 1 olmak üzere toplam 14 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.