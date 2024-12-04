Artvin’de mahsur kalan kedileri için mücadelesi gönülleri ısıttı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Şahin, yaptığı hareketle insanlık ölmemiş dedirtti ve milyonların yüreğini ısıttı. Kar yağışı sonrası köyün Varmet mezrasında mahsur kalan kedilerini aç bırakmadı. Mezranın yolu kar nedeniyle kapandı. Şahin her 3 günde bir karla kaplı yollarda ilerleyerek kedilerine yiyecek taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde kedileri beslemek için, mezradan köye dönüş yapan Şahin'in 6 kedisinden 2'si peşine takılarak köye inmeyi başardı. Ancak diğer 4 kedisi mezrada kaldı. Ahmet Şahin, geride kalan kedilerine ulaşmak için zor koşullarda mücadele etmeye devam ediyor.

Ahmet Şahin'in karlı yolda kedileriyle birlikte köye dönüş anları, sosyal medyada ilgi gördü. Kedilerin, Şahin'in karlar üzerinde açtığı yolda bıraktığı ayak izlerini takip ederek köye inmesi, izleyenlerin kalbini ısıttı. Şahin'in hayvanlara olan sevgisi ve sorumluluğu, zorlu kış şartlarında bile vazgeçmeden mücadele etmesiyle takdir topladı.

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Şahin, "Kedilerim benim dostlarım. Onları asla yalnız bırakmam. Mezradan köye inmek zorunda kaldım ama her seferinde karlı yollara rağmen geri dönerek onları beslemeye çalışıyorum" dedi.