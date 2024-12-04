Artvin’de mahsur kalan kedileri için mücadelesi gönülleri ısıttı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yaşayan Ahmet Şahin'in kedileri için olan mücadelesi gönülleri ısıttı. Kar nedeniyle yolları kapanan mezrada mahsur kalan kediler için karlı yolları aşarak yiyecek taşıdı.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Şahin, yaptığı hareketle insanlık ölmemiş dedirtti ve milyonların yüreğini ısıttı. Kar yağışı sonrası köyün Varmet mezrasında mahsur kalan kedilerini aç bırakmadı. Mezranın yolu kar nedeniyle kapandı. Şahin her 3 günde bir karla kaplı yollarda ilerleyerek kedilerine yiyecek taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde kedileri beslemek için, mezradan köye dönüş yapan Şahin'in 6 kedisinden 2'si peşine takılarak köye inmeyi başardı. Ancak diğer 4 kedisi mezrada kaldı. Ahmet Şahin, geride kalan kedilerine ulaşmak için zor koşullarda mücadele etmeye devam ediyor.

Ahmet Şahin'in karlı yolda kedileriyle birlikte köye dönüş anları, sosyal medyada ilgi gördü. Kedilerin, Şahin'in karlar üzerinde açtığı yolda bıraktığı ayak izlerini takip ederek köye inmesi, izleyenlerin kalbini ısıttı. Şahin'in hayvanlara olan sevgisi ve sorumluluğu, zorlu kış şartlarında bile vazgeçmeden mücadele etmesiyle takdir topladı.

​​​​​​​

Şahin, "Kedilerim benim dostlarım. Onları asla yalnız bırakmam. Mezradan köye inmek zorunda kaldım ama her seferinde karlı yollara rağmen geri dönerek onları beslemeye çalışıyorum" dedi.

Artvin’de mahsur kalan kedileri için mücadelesi gönülleri ısıttı

Artvin’de mahsur kalan kedileri için mücadelesi gönülleri ısıttı

Son Haberler
Yüzü pas parlak yapan pratik tarif! Uzak Doğu'dan gelen mucize
Yüzü pas parlak yapan pratik tarif! Uzak Doğu'dan gelen mucize
Kenan Yıldız’a İngiliz devi talip oldu. Değeri 40 milyon euro
Kenan Yıldız’a İngiliz devi talip oldu. Değeri 40 milyon euro
Taylor Swift ve Beyonce hayranları birbirine girdi
Taylor Swift ve Beyonce hayranları birbirine girdi
Ukrayna NATO'dan "acilen" ilave 19 hava savunma sistemi istedi
Ukrayna'dan NATO'ya 'acil' çağrı
JAK timleri Ilgaz Kayak Merkezi’ni bayrakla süsledi
JAK timleri Ilgaz Kayak Merkezi’ni bayrakla süsledi