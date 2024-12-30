Artvin’de pehlivanlar kar üstünde kıyasıya antrenman yapıyor: Tek hedefleri var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Artvin’de düzenlenecek 26’ncı ‘Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri’ çerçevesinde pehlivanlar köylerine yağan karı fırsata çevirdiler. Soğuk havaya aldırış etmeden kar üzerinde güreş tutan pehlivanların hedefi Başpehlivan ünvanını almak.

Şavşat ilçesi Veliköy köyü, bu yıl 26'ncı "Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri'ne ev sahipliği yapacak. Şubat ayında Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği ve Şavşat Belediyesi iş birliğiyle düzenlenmesi planlanan organizasyonda, 11 kategoride yerli ve yabancı birçok sporcu yarışacak. Yörede bulunan pehlivanlar, köylerine yağan karı fırsata çevirip, antrenmanlarına hız verdi. Deniz seviyesinden bin 370 metre yüksekte organize edilen müsabakalarda başpehlivan olmayı hedefleyen sporcular, Yusufeli ilçesinde soğuk havaya aldırış etmeden kar üzerinde güreş tutup, kapalı alanlarda da egzersiz yaptı. Sporcular, müsabakalara kadar karın etkili olduğu farklı köylerde de idmanlarını sürdürecek.

Artvin’de pehlivanlar kar üstünde kıyasıya antrenman yapıyor: Tek hedefleri var

'HER KÖYE GİDİP ANTRENMAN YAPACAĞIZ'

Antrenör Durmuş Yazıcı, Yusufeli'nin sporcularının Avrupa ve dünyada derece aldıklarını söyleyerek, "Şubat ayında Şavşat'ta kar güreşi var. Bölgede tek burada yapılıyor. İmkanlar güzel, kar olunca antrenman yapmak istedik. Kar güreşlerine kadar her köye gidip antrenman yapacağız. Bu hafta burada 1250 rakımda başladık. İnşallah antrenman verimli geçecek. Sporcularımız rakımın yüksek olmasından dolayı zorlandılar ve biraz üşüdüler ama bu spordur. Sporcularımız karakucak güreşçisi, kara alışmaları gerekli. Yusufeli'nde Avrupa ve dünyada derece almış sporcularımız var. Bu arkadaşlar da onların izinden gidiyor" dedi.

Artvin’de pehlivanlar kar üstünde kıyasıya antrenman yapıyor: Tek hedefleri var

Güreşçi Atakan Aktaş ise "Yusufeli Belediyesi'nin pehlivanıyım. Minder güreşlerini tamamladık. Şimdi Karakucak Güreşleri'ne gideceğiz. Bu güreşlere hazırlık için kar olan bölgelerde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bu sene ilk defa katılmak istedik. Hocamız bize bu konuda önderlik yapıyor. Allah'ın izniyle antrenmanlarımızın faydası göreceğiz" diye konuştu.

Artvin’de pehlivanlar kar üstünde kıyasıya antrenman yapıyor: Tek hedefleri var

Yusufeli Belediyesi sporcusu Fahri Taştan da "Kar güreşlerine hazırlanıyoruz. Başka köylerde de çalışacağız. İnşallah orda derece alırız. İlk kez katılacağımız için karlı zeminde hazırlıklarımızı tamamlayacağız" dedi.

Artvin’de pehlivanlar kar üstünde kıyasıya antrenman yapıyor: Tek hedefleri var

Artvin’de pehlivanlar kar üstünde kıyasıya antrenman yapıyor: Tek hedefleri var

Artvin’de pehlivanlar kar üstünde kıyasıya antrenman yapıyor: Tek hedefleri var

Artvin’de pehlivanlar kar üstünde kıyasıya antrenman yapıyor: Tek hedefleri var

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