Artvin'de sel sonrası cemaat camide mahsur kaldı

Kaynak: İHA
Artvin'de sel sonrası cemaat camide mahsur kaldı
Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelan sonucu camide mahsur kalan cemaatin yardımına belediye personeli yetişti.

Artvin’in Borçka ilçesinde aşırı yağışlar ilçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde sele neden oldu. Derenin taşması sonucunda bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Caddeler göle dönerken park halinde araçlar, sulara altında kaldı. Bazı araçlar suyla birlikte sürüklendi.

Yeniyol Cami cemaati de sele yakalandı. Cemaatin yardımına belediye personeli koşarken, iş makinesi kepçesine bindirilen cemaat güvenli bölgeye taşındı.

Öte yandan Borçka-Hopa yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı. Borçka-Hopa yolunda derenin taşması ile yol sular altında kaldı.

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