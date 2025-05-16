Artvin’de seyir halindeki kamyonun kasasındaki kartonlar alev aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Artvin’de seyir halindeki kamyonun kasasındaki kartonlar alev aldı

Artvin'in Hopa ilçesinde seyir halindeki karton yüklü kamyonetin kasasında bulunan kartonlar alev aldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde seyir halindeki karton yüklü kamyonetin kasasında bulunan kartonlar alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hopa ilçe merkezinde 08 AAE 454 plakalı, kasasında karton yüklü bir kamyonet seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü Özdemir Bağdatlı, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hopa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Yangının büyümeden söndürülmesi sayesinde olası bir facianın önüne geçildi.

Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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