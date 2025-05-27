Artvin'i dolu vurdu! Meyve ve ekinler zarar gördü

Artvin’in Şavşat ilçesinde bugün saat 15.00 sıralarında aniden bastıran dolu yağışı, ilçe merkeziyle birlikte çevredeki bazı köylerde etkili oldu.

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yaklaşık 20 dakika süren yoğun yağışın ardından her yer beyaza bürünürken, meyve bahçeleri, sebze tarlaları ve ekili araziler zarar gördü.

Yerel halkın ifadelerine göre, ceviz büyüklüğünde yağan dolu özellikle yeni çiçek açmış meyve ağaçlarına ve filizlenmiş sebzelere ciddi zarar verdi.

Tarım alanlarında yapılan ilk incelemelerde, elma, armut ve kiraz bahçelerinde ciddi kayıplar olduğu ve yeni ekilen çeşitli sebze fidanlarınızda zarar gördüğü bildirildi.

Ayrıca buğday, arpa gibi temel tahıllarda da ezilme ve kırılmalar gözlendi.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILACAK

İlgili kurum yetkilileri vatandaşlardan talep geldiği sürece zarar tespit çalışmalarının yapılacağını belirterek, çiftçilerimizin her zaman yanındayız dediler.

Zarar gören üreticilere destek sağlanması için ilgili kurumlarla iletişime geçileceği ifade edildi.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde benzer hava olaylarının yaşanabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.