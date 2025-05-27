Artvin'i dolu vurdu! Meyve ve ekinler zarar gördü

Kaynak: Haber Merkezi
Artvin'i dolu vurdu! Meyve ve ekinler zarar gördü

Artvin’de bugün öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı meyve ve ekinlere zarar verdi.

Artvin’in Şavşat ilçesinde bugün saat 15.00 sıralarında aniden bastıran dolu yağışı, ilçe merkeziyle birlikte çevredeki bazı köylerde etkili oldu.

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yaklaşık 20 dakika süren yoğun yağışın ardından her yer beyaza bürünürken, meyve bahçeleri, sebze tarlaları ve ekili araziler zarar gördü.

Yerel halkın ifadelerine göre, ceviz büyüklüğünde yağan dolu özellikle yeni çiçek açmış meyve ağaçlarına ve filizlenmiş sebzelere ciddi zarar verdi.

Tarım alanlarında yapılan ilk incelemelerde, elma, armut ve kiraz bahçelerinde ciddi kayıplar olduğu ve yeni ekilen çeşitli sebze fidanlarınızda zarar gördüğü bildirildi.

Ayrıca buğday, arpa gibi temel tahıllarda da ezilme ve kırılmalar gözlendi.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILACAK

İlgili kurum yetkilileri vatandaşlardan talep geldiği sürece zarar tespit çalışmalarının yapılacağını belirterek, çiftçilerimizin her zaman yanındayız dediler.

Zarar gören üreticilere destek sağlanması için ilgili kurumlarla iletişime geçileceği ifade edildi.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde benzer hava olaylarının yaşanabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Son Haberler
Muhsin Yaşar, Galatasaray’la anlaştı
Muhsin Yaşar, Galatasaray’la anlaştı
Açık Alan Hokeyi’nde Alanya Yıldızları finalde.
Açık Alan Hokeyi’nde Alanya Yıldızları finalde.
İngiliz basınından bomba İsrail Suriye iddiası!
İngiliz basınından bomba İsrail Suriye iddiası!
Barbolini’ye imza töreni düzenlenecek
Barbolini’ye imza töreni düzenlenecek
Faik Samed hayline kavuştu: Galatasaray’a imza attı
Faik Samed hayline kavuştu: Galatasaray’a imza attı