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Artvin’i heyelan vurdu 

Artvin’de etkili olan şiddetli yağış 7 farklı noktada heyelan ve dere taşkınlarına neden oldu.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 14:31
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Artvin’i heyelan vurdu 

Artvin’i heyelan vurdu 
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İHA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde Şavşat-Ardahan karayolu üzerinde iki farklı noktada heyelan meydana geldi. 

Karayolu ulaşıma kapanırken ekipler gece boyu çalışmaları sürdürdü. Arhavi-Çifte köprü yolunda ise yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü yol trafiğe kapatıldı. 
Borçka-Hopa yolu üzerinde bulunan Demirciler mevkiinde gece heyelan meydana geldi, karayolu ulaşıma kapandı. 

Hopa Yoldere köyünde taşan dere menfezi kapattı, ekipler gece boyu taşan derede çalışmalarını sürdürdü.

Yine Murgul-Borçka karayolunda heyelan meydana gelirken son olarak ise Artvin-Erzurum karayolu 13. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve dev kayalar yolu araç trafiğine kapattı.

Ekiplerin çalışması sonucunda kapalı olan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

 

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