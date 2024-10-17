Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan kayalar 7 araca hasar verdi

Kaynak: DHA
Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan kayalar 7 araca hasar verdi

Hopa'da heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar park halindeki araçların üstüne düştü.

Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kayalar, park halindeki araçlara isabet etti.

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Olayda toplam 7 araç hasar görürken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Edinilen bilgilere göre, olay bugün akşam saatlerinde Hopa’nın merkez mahallesinde meydana geldi. Yoğun yağışların ardından bölgedeki yamaçlardan kopan kayalar hızla aşağıya inerek, yol kenarında park halinde bulunan araçlara isabet etti.

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Yaşanan olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 7 araç hasar aldı. Heyelanın ardından çevrede önlem alındı.

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