Arya adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Arya isminin anlamını araştırıyor. Peki, Arya ne demek? Arya isminin anlamı nedir?

ARYA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Arya ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- İprişim yumağı, ipek ipliği yumağı.

- Arya, opera eserinde, solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan şarkı. Üç bölümlü şarkı formundan oluşan eşlikli solo ses yazılmış sahne şarkısıdır.

- Ö.1800’lü yıllarda İç Asya çevresinden Hindistan’a gelen bir topluluk.

- Onurlu, soylu.

ARYA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Arya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Arya ismini koymak caizdir.