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Çebi Galatasaraylı depremzedeyi derbiye davet etti

Depremin 5. gününde enkazdan çıkarılan Galatasaray taraftarı Arda Övün'e Ahmet Nur Çebi'den anlamlı teklif... Beşiktaş Başkanı Arda'yı Beşiktaş Galatasaray derbisine davet etti.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 10:48
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Arya'da Çebi'den derbi daveti

Çebi Galatasaraylı depremzedeyi derbiye davet etti
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremlerden etkilenen Beşiktaşlı Arda Can, Cenk ve Galatasaraylı Arda ile telefonda görüntülü olarak görüştü.
Fotomaç'ın haberine göre Arda Övün'ün Adana'da tedavi altında bulunduğu hastanedeki bir başka Beşiktaş taraftarı Cenk ve Galatasaray taraftarı Arda'yla da görüntülü konuşan başkan Ahmet Nur Çebi, 3 depremzede genci Beşiktaş-Galatasaray derbisine davet etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "En kısa sürede sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz. Sizler bizim umudumuz oldunuz" notu düşüldü.

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