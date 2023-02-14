Çebi Galatasaraylı depremzedeyi derbiye davet etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremlerden etkilenen Beşiktaşlı Arda Can, Cenk ve Galatasaraylı Arda ile telefonda görüntülü olarak görüştü.

Fotomaç'ın haberine göre Arda Övün'ün Adana'da tedavi altında bulunduğu hastanedeki bir başka Beşiktaş taraftarı Cenk ve Galatasaray taraftarı Arda'yla da görüntülü konuşan başkan Ahmet Nur Çebi, 3 depremzede genci Beşiktaş-Galatasaray derbisine davet etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "En kısa sürede sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz. Sizler bizim umudumuz oldunuz" notu düşüldü.

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